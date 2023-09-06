На границе ДНР и Ростовской области модернизировали пункт осмотра для сельхозтехники

В пресс-службе Минтранса ДНР сообщили, что время прохождения сократилось с трех суток до 12 часов

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Автомобильный пункт дополнительного осмотра Весело-Вознесенка, который находится на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики и входит в сухопутный коридор до Крыма, модернизировали для удобства прохождения осмотра сельхозтехники и грузов для АПК. Время прохождения пункта по сравнению с прошлым годом сократилось с трех суток до 12 часов, сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР.

"Завершена модернизация пограничного автомобильного пункта дополнительного осмотра Весело-Вознесенка. Для приоритетного пропуска сельскохозяйственной техники в пункте дополнительного осмотра Весело-Вознесенка введены в эксплуатацию портальные инспекционные комплексы. Если в прошлом году среднее время ожидания проезда сельскохозяйственных грузов составляло до трех дней, то сейчас оно сократилось до 12 часов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в связи с тем, что "уборочная компания в новых регионах завершилась сбором хорошего урожая", будет продолжен мониторинг за временем прохождения в том числе данного пункта пропуска, чтобы продолжить его оптимизацию.

Киевские власти 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.