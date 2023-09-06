В Петербурге за уборкой вокруг станций метро будут следить через цифровую систему

Информация о состоянии территории будет подгружаться к порталу ГИС, а специалисты ГАТИ смогут контролировать процесс и принимать необходимые меры своевременно, предотвращая различные риски, связанные с наледью и сугробами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Качество и своевременность уборки территорий вокруг станций метрополитена в Санкт-Петербурге теперь будет контролироваться с помощью цифровой ГИС "Объекты городской среды". Внедрение системы позволит сократить время для проверки результатов уборки вокруг всех вестибюлей до одного дня, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Это позволит ответственным специалистам за один день проверить качество уборки всех подконтрольных территорий. После внедрения изменений процесс контроля за очисткой подходов к станциям метро от снега и наледи станет унифицированным и прозрачным, а также позволит предотвратить травматизм и сохранить пропускную способность станций", - рассказали в пресс-службе.

Проект будет реализован Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) в рамках программы "Эффективный регион". Для этого объекты комитета по транспорту Петербурга и его подведомственных учреждений будут подключены к ГИС "Объекты городской среды".

Информация о состоянии территории вокруг станций метрополитена будет оперативно подгружаться к порталу ГИС, а специалисты ГАТИ смогут контролировать процесс и принимать необходимые меры своевременно, предотвращая различные риски, связанные с наледью и сугробами.

ГИС "Объекты городской среды Санкт Петербурга" является базовым ресурсом для реализации проекта формирования "цифрового двойника" города, задача по созданию которого была поставлена в 2020 году.