Посол России в ЮАР вручил своему коллеге из ОАЭ символическую банкноту единой валюты БРИКС

Ее номинал составляет 100 единиц

ДУБАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Посол России в ЮАР Илья Рогачев подарил главе дипломатической миссии ОАЭ Махшу Саиду аль-Хамели символическую банкноту единой валюты БРИКС номиналом 100 единиц. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Рогачев представил символическую банкноту на приеме в посольстве ОАЭ в Претории, который был посвящен присоединению страны к БРИКС. Как отмечает агентство, дипломат заявил, что банкноту изготовили в России.

Агентство опубликовало фотографии банкноты. В центральной части аверса изображены помещенные в кольцо государственные флаги пяти членов сообщества - Бразилии, Китая, Индии, России и ЮАР. Каждый флаг сопровождается названием страны, написанном на одном из официальных языков. Над соответствующим флагом расположено изображение архитектурной достопримечательности или культурного символа, ассоциирующегося с той или иной страной. Для России таким обозначением служит панорама Московского кремля.

На реверсе банкноты помещены государственные флаги Алжира, Аргентины, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Индонезии, Ирана, Казахстана, Мексики, Нигерии, а также флаг Афганистана, использовавшийся до захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), и предыдущий флаг Бангладеш, который был изменен в 1972 году. В каждом углу аверса и реверса указано наименование Нового банка развития БРИКС.

22-24 августа в Йоханнесбурге прошел XV саммит БРИКС под предводительством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.