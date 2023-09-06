Путин поздравил женскую сборную МЧС с победой на чемпионате мира среди спасателей

Президент пожелал участникам команды здоровья, благополучия и новых успехов в жизни, профессии и спорте

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил женскую спортивную сборную команду МЧС России, победившую в общекомандном зачете на IX Чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту 2023 года в Стамбуле. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы продемонстрировали высокий уровень подготовки, настоящий командный дух, силу воли и стремление к победе, взяли верх над опытными соперницами, а в одной из дисциплин добились рекордного результата, на деле доказали, что российские спасатели по праву считаются одними из лучших в мире. Молодцы!" - подчеркнул Путин, пожелав участникам команды здоровья, благополучия и новых успехов в жизни, профессии и спорте.

Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту проходил в городе Стамбуле с 31 августа по 6 сентября. В соревнованиях принимали участие сборные команды из 14 стран.