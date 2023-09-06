В Думу внесли поправки в КоАП, ужесточающие наказание за уничтожение чужого имущества

Инициатива предусматривает за уничтожение чужого имущества штраф в размере от 500 до 5 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, за мелкое хулиганство предлагается также предусмотреть обязательные работы до 100 часов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сенатор Иван Абрамов внес в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за уничтожение или повреждение чужого имущества. Документ размещен в думской электронной базе.

"Предлагается предусмотреть изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение административного наказания в виде штрафа по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества - прим. ТАСС) и включение альтернативного наказания в виде обязательных работ в число санкций по статьям 7.17 и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - прим. ТАСС)", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, уничтожение чужого имущества влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей, а мелкое хулиганство - штраф или административный арест до 15 суток. Законопроект предусматривает за уничтожение чужого имущества штраф в размере от 500 до 5 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, за мелкое хулиганство предлагается также предусмотреть обязательные работы до 100 часов.

По мнению сенатора, случаи общественного хулиганства и вандализма, сопряженные с порчей объектов благоустройства, вызывают "большой резонанс, их необходимо придавать широкой огласке, применяя к нарушителям действенные меры". "Существующие механизмы воздействия не всегда результативны", - полагает автор законопроекта.

В новость внесена правка (19:47 мск) - передается с исправлением фамилии сенатора в первом абзаце.