В Нижнем Новгороде в строящийся IТ-кампус планируют приглашать иностранных преподавателей

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что в кампусе ежегодно планируют выпускать около 1,5 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Преподавателей, в том числе из дружественных зарубежных стран, планируют привлекать к образовательному процессу в будущем IТ-кампусе мирового уровня, который строится в Нижнем Новгороде, сообщил в интервью ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В кампусе, наверное, будем планку задирать, приглашая зарубежных спецов. <…> Из дружественных [стран]. Даже так скажу: планируем приглашать дружественных преподавателей, которые обладают соответствующими компетенциями, готовы приехать и учить российских ребят. Нам же не главное, чтобы заморский, а главное, чтобы был яркий и эффективный", - сказал Никитин.

Губернатор добавил, что кампус на данный момент строится. Благодаря его появлению число абитуриентов увеличится на 1,5 тыс. человек, число студентов - до 7 тыс. Ежегодно планируют выпускать - 1,5 тыс. человек.

Нижний Новгород стал одним из первых городов РФ, где будет построен новый кампус мирового уровня. На двух площадках планируется создать не только пространства для проживания студентов и преподавателей, но и аудитории, амфитеатры, коворкинг, рабочие кабинеты и лабораторные комплексы.