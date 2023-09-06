В Тамбове разместят корпус Державинского университета в здании Гостиного двора

В пресс-служба правительства региона сообщили, что ТГУ планирует профинансировать реконструкцию исторического здания

ТАСС, 6 сентября. Корпус Тамбовского государственного университета (ТГУ) имени Г. Р. Державина разместят в здании Гостиного двора в Тамбове, который является объектом культурного наследия федерального значения. Здание передадут 7 декабря, университет планирует профинансировать реконструкцию исторического здания, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

"В здании "Гостиного двора" в Тамбове разместится корпус Державинского университета. Глава Тамбовской области Максим Егоров провел совещание по вопросу сохранения и использования объекта культурного наследия федерального значения "Гостиный двор". Было принято решение передать памятник архитектуры в пользование ТГУ имени Г. Р. Державина. Процедура будет завершена 7 декабря", - говорится в сообщении.

Кроме этого, планируется отправить заявку в Минпросвещения РФ на субсидирование капремонта памятника архитектуры. В пресс-службе отметили, что Державинский университет готов профинансировать сохранение исторического здания. "Передача объекта культурного наследия Державинскому университету позволит нам сохранить историческое здание. Гостиный двор находится в самом центре города и может стать его украшением. Здание будет не только функциональным, полезным для университета, студентов, но и новым местом притяжения для туристов", - цитирует пресс-служба главу региона Максима Егорова.

О Гостином дворе

Здание Гостиного двора было построено в 1830-х годах по образу Гостиного двора в Петербурге. Это было двухэтажное здание в классическом стиле, все три его фасада опоясывал портик, состоящий из 42 колонн. На уровне второго этажа располагалась открытая галерея. В XX веке оно было значительно перестроено, его площадь составила более 6 тыс. кв. м. Долгое время в тамбовском Гостином дворе располагались различные торговые площадки. В последнее время здание не использовалось. Три года назад объект культурного наследия федерального значения Гостиный двор был передан в собственность региона, а далее - в безвозмездное пользование областной Картинной галерее, планировалось открыть новые выставочные пространства. Из-за нехватки денег реконструкцию не удалось провести, проект тогда оценили в 2 млрд рублей.