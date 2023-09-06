6 сентября, 17:16

Армению с января по август посетило рекордное число туристов

Большинство из них россияне, сообщил Комитет по туризму республики

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Турпоток в Армению с января по август стал рекордным, страну посетило полтора миллиона туристов. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил Комитет по туризму республики.

"С января по август Армению посетили 1 млн 590 тыс. туристов, что на 25 процентов больше, чем за тот же период доковидного 2019 года. Только в августе в Армению приехало 328 тыс. туристов", - говорится в сообщении.

Согласно данным Комитета по туризму, больше всего туристов в Армению прибыло из России - 51%. На втором месте с пятикратным отставанием расположились гости из соседней Грузии - 10%. Замыкают тройку туристы из Ирана - 6%. 

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