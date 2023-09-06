На форуме Kazan Digital Week пройдет всероссийская студенческая кибербитва

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов сообщил, что впервые с киберполигона Standoff будет доставлен физический макет города, а также развернута виртуальная инфраструктура

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийская студенческая кибербитва пройдет в рамках международного форума Kazan Digital Week. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

"На форуме 2022 года было подписано соглашение о создании межвузовского центра мониторинга информационной безопасности между группой компаний Innostage и вузами Республики Татарстан. В целях демонстрации результатов практической подготовки и полученной квалификации кадрового потенциала состоится всероссийская студенческая кибербитва по информационной безопасности", - сообщил Минниханов.

Он отметил, что впервые с киберполигона Standoff будет доставлен физический макет города, а также развернута виртуальная инфраструктура, имитирующая объекты коммерческих предприятий и государственных структур.

Также, по его словам, лучшие продукты, связанные с тематическими направлениями форума, будут участвовать в конкурсе "IТ-лидер". "На участие в номинациях подано 42 решения от участников выставки форума. С 1 по 19 сентября проходит голосование участников форума, по итогам которого по три решения, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации пройдут в следующий этап", - сказал Минниханов. 20 сентября экспертная комиссия выберет победителей. Награждение запланировано на закрытие форума.

Kazan Digital Week пройдет в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.