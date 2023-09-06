В Карелии открыли первое в РФ модульное почтовое отделение по каркасной технологии

В управлении пресс-службы главы региона сообщили, что оно построено с учетом северного климата

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /ТАСС/. Модульное почтовое отделение из быстровозводимых деревянных конструкций открыли в карельском поселке Шуя. Оно построено с учетом северного климата, такие отделения в ближайшее время появятся еще в трех поселках. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы главы Карелии.

"Сегодня мы дали старт уникальному проекту - открыли первое в России отделение почты, построенное из современных конструкций деревянного домостроения. Карельский производитель готов наладить выпуск таких быстровозводимых зданий, обеспечив необходимые потребности "Почты России" для всей страны", - цитирует пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчикова на церемонии открытия.

Здание в Шуе возвели за полтора месяца. Оно обладает высоким уровнем энергоэффективности. По словам Парфенчикова, до 1 октября подобные отделения откроют в деревне Тукса Олонецкого района, в селе Ведлозеро Пряжинского района и в поселке Пяльма Пудожского района.

Парфенчиков подчеркнул, что для властей Карелии важно, чтобы жители отделенных деревень получали те же услуги, что и горожане. "Для нас важно, чтобы "Почта России" расширяла формат работы и предоставляемых услуг на селе. Почтовые отделения здесь, по сути, являются окном в мир, поэтому мы должны делать их современными. На сельскую почту должна прийти и система маркетплейсов, чтобы житель отдаленной деревни смог пользоваться теми же благами, что и городской житель", - отметил он.

За 2023 год компания обновит 13 почтовых отделений в регионе. На сегодняшний день три из них уже переехали в новые помещения. Всего в республике работают 265 стационарных отделений Почты России, 202 из которых расположены в сельской местности.