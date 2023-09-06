Минпросвещения проведет 14 сентября первый профориентационный марафон для родителей

На нем расскажут о самых востребованных профессиях в России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Профориентационный марафон для родителей, на котором расскажут о самых востребованных профессиях в России, пройдет 14 сентября. Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Татевик Карабекян на пленарном заседании всероссийского форума профориентации "Проектория", который проходит в Ярославле.

"Родители большое влияние имеют на выбор профессии [для детей]. И мы предусмотрели взаимодействие с ними. У нас 14 сентября пройдет первый марафон ... , где мы расскажем о том, какие профессии сегодня востребованные и какие менее востребованные", - сказала Карабекян.

По ее мнению, такое совместное общение облегчит выбор будущей профессии для школьников.

Карабекян также напомнила, что с 7 сентября в школах будут проходить еженедельные занятия по профориентации "Россия - мои горизонты". "В рамках проекта педагоги расскажут ребятам о тех отраслях экономики, которые динамично развиваются, о крупных предприятиях, вузах. Мы понимаем, что рассказывать о профессии - это одно, а попробовать - другое. Для этого были разработаны практикоориентированные занятия, на которых школьники смогут пройти мастер-классы, побывать на экскурсиях на предприятиях", - пояснила она.

Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория" проводится в рамках нацпроекта "Образование". Мероприятие проводится по распоряжению президента РФ Владимира Путина с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний, институтов развития, ведущих отечественных вузов и талантливых школьников. Организатором форума является правительство Ярославской области.