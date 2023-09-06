В Хабаровском крае национальному парку "Анюйский" присвоили имя географа Арсеньева

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Национальному парку "Анюйский" в Хабаровском крае присвоено имя географа Владимира Арсеньева. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь полное название парка будет звучать: Национальный парк "Анюйский" имени В. К. Арсеньева.

Владимир Арсеньев - русский географ, этнограф и писатель. В 1900-1920 годах он возглавлял ряд экспедиций по Северному и Южному приморью, где провел более 20 экспедиций в малоизученные районы. Благодаря его деятельности открыто более 200 археологических памятников Дальнего Востока, описан рельеф Приморья. Арсеньев также изучал малочисленные народы Дальнего Востока.

Маршруты географа проходили также в районе нынешнего расположения национального парка "Анюйский". Сам парк официально был учрежден распоряжением правительства России в 2007 году.