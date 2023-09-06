В частности, теперь название операционной системы будет писаться с заглавной буквы

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Корпорация Google представила обновленный логотип операционной системы Android.

Как отмечается на сайте корпорации, разработчики приняли решение отказаться от прежнего написания названия этой операционной системы (ОС) в нижнем регистре. Теперь название Android на логотипе будет писаться с заглавной буквы. В Google считают, что такое написание придаст эмблеме Android "дополнительный вес". Кроме того, в корпорации полагают, что новый логотип Android в большей мере соответствует эмблеме самой Google "и создает баланс между ними".

"Мы надеемся, что эти небольшие, но важные изменения в написании Android позволят четче обозначить связь между устройствами на базе Android и уже знакомыми приложениями и сервисами Google", - говорится в заявлении компании. Помимо внесения изменений в написание названия ОС, разработчики также "полностью изменили внешний вид" фирменного робота-андроида с целью упростить использование этого образа в цифровой среде и в реальной жизни.

Последний раз логотип Android подвергся изменениям в 2019 году. Тогда Google изменила шрифт и цветовую гамму названия операционной системы.