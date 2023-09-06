В Москве специалисты Мосэкомониторинга проанализировали качество воздуха в августе

В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты Мосэкомониторинга проанализировали качество столичного воздуха в августе. Среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ в Москве находятся на низком уровне, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Август этого года отличился дефицитом осадков как и годом ранее. Однако в прошлом году столице досталось лишь 5% от месячной нормы, а в этом году выпало около 80% месячной нормы осадков. Комфортная погода большую часть месяца, сменившая жару в самом его начале, благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха", - значится в сообщении.

Так, специалисты Мосэкомониторинга проанализировали данные автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и отметили, что, несмотря на отдельные периоды ослабления условий рассеивания в августе 2023 года, среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находятся на низком уровне.

"Концентрации мелких взвешенных частиц РМ10 в августе 2023 года в Москве, снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 37%, взвешенных частиц РМ2,5 на 40%, диоксида азота на 20%. Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется 56 автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг" в непрерывном режиме. Данные станций доступны в режиме реального времени на сайте учреждения", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в долгосрочной динамике отмечается положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. "За 10 лет концентрации оксида углерода снизились в 1,3 раза, диоксида азота в 1,1 раза, оксида азота в 1,3 раза, а также взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 в 1,4 раза", - заключили в департаменте.