Антонов посетил находящегося под судом в США Винника

По словам посла РФ в США, это его второй визит в тюрьму Санта-Рита

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 6 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов посетил россиянина Александра Винника, находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния в связи с ведущимся в отношении него в американском суде процессом.

Антонов навестил Винника в тюрьме Санта-Рита в округе Аламеда, находящейся неподалеку от Окленда и Сан-Франциско. Российский дипломат, сообщивший о встрече с Винником в беседе с журналистами, находится в Калифорнии с рабочей поездкой.

"Мне удалось поговорить достаточно обстоятельно и долго с Александром Владимировичем Винником. Это мой второй визит в эту тюрьму и второй личный разговор с ним. К сожалению, контакт опять был через стекло, по телефону, что создавало определенные трудности. Тем не менее, тюремные власти обеспечили очень оперативно и быстро визит, не чинили никаких преград", - сказал Антонов.

"Главное, - отметил посол, - Александр Владимирович [Винник] чувствует себя нормально, насколько это возможно в условиях тюремного заключения".

Первое посещение Антоновым Винника состоялось осенью 2022 года.

Дело Винника

Винник был экстрадирован 4 августа 2022 года из Франции через Грецию в США. Этого гражданина России задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Соединенных Штатов, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

В декабре 2019 года Винника доставили во Францию, где против него ранее также были выдвинуты обвинения. В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более 100 тыс. евро с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал россиянина по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Кроме того, с Винника были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак. В начале августа 2022 года россиянин был доставлен из Франции в Грецию, а затем немедленно этапирован в США.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, мошенничестве в сфере компьютерной информации в размере 750 млн рублей. Сам Винник еще в ходе пребывания под стражей в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом. Федеральный суд Северного округа Калифорнии приступил к рассмотрению дела россиянина в декабре прошлого года.

Новый адвокат Винника Аркадий Бух заявил в августе ТАСС, что рассчитывает на победу по итогам рассмотрения дела его подзащитного судом присяжных. Бух подтвердил, что Винник не признает себя виновным.