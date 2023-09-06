Okko и "Газпром-медиа" прокомментировали ситуацию с правами на трансляцию матчей Евро-2024

Онлайн-кинотеатр обвинил компанию "Телеспорт груп" в незаконной перепродаже прав на трансляцию матчей чемпионата телеканалу "Матч ТВ"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko обвинил компанию "Телеспорт груп" в незаконной перепродаже прав на трансляцию матчей Евро-2024 телеканалу "Матч ТВ", который входит в холдинг "Газпром-медиа". На "Матч ТВ" при этом заявили, что на сайте УЕФА канал обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира и запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания.

"Okko обвиняет "Телеспорт груп" в незаконной продаже прав на трансляцию матчей Евро-2024 холдингу "Газпром-медиа", - говорится в сообщении пресс-службы Okko.

Как пояснили в онлайн-кинотеатре, в июле 2021 года Okko приобрел у "Телеспорт груп" эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года и оплатил полную стоимость прав за шесть лет. Однако, несмотря на наличие действующего контракта, летом 2023 года "Телеспорт груп" перепродала права, принадлежащие Okko, телеканалу "Матч ТВ", подчеркнули в онлайн-кинотеатре. После этого Okko уведомил руководство "Газпром-медиа" о ситуации, предоставив документальное подтверждение принадлежности прав.

"Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство "Газпром-медиа" (телеканал "Матч ТВ") не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024. <...> Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО "Телеспорт" и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке", - привели в пресс-службе слова генерального директора Okko Сергея Шишкина.

Кроме того, по словам Шишкина, судебные претензии могут быть предъявлены и к "Газпром-медиа", если "Матч ТВ" будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko.

Позиция "Газпром-медиа"

В "Газпром-медиа" подтвердили, что телеканал "Матч ТВ" заключил контракт с компанией "Телеспорт груп" на приобретение прав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. При этом от компании "Телеспорт груп" в адрес телеканала "были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира".

"На сегодняшний день телеканал "Матч ТВ" на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавил нас в список бродкастеров и предоставил сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. <...> Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства "Матч!" - привели в пресс-службе слова генерального продюсера "Матч ТВ" Александра Тащина. Он также подчеркнул, что оценить основания претензий компании Оkko к "Телеспорт групп" телеканал не может, так как не является стороной их отношений, и выразил надежду на скорейшее разрешение спора.

ТАСС запросил комментарий "Телеспорт групп".