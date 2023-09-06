В Болгарии отметили 138-ю годовщину создания единого государства

Официальные мероприятия с участием президента Румена Радева прошли в Пловдиве

СОФИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Болгария отметила день объединения Восточной Румелии и Княжества Болгария в единое государство. Официальные мероприятия с участием президента Румена Радева прошли в Пловдиве, при этом сопутствующая праздничная программа была отменена в знак солидарности с погибшими и пострадавшими во время наводнения на юге черноморского побережья страны, вызванного проливными дождями.

"Этот знаменательный день нам должен напомнить, что только вместе мы можем преодолеть испытания и построить такую Болгарию, которой наши предки посвятили свою жизнь. Сила нашего народа зависит от каждого из нас, но каждый болгарин должен чувствовать государство за своей спиной и поддержку всех остальных. Так и сегодня каждый, которого затронуло бедствие, на этот раз в юго-восточной части страны, должен чувствовать протянутую ему руку государства и общества", - заявил Радев, выступая на церемонии.

"Отмечая День объединения, мы не просто вспоминаем вершины болгарского прошлого, мы чтим и осмысливаем священный пример объединения тех, кто своей волей и решительностью начертил нам путь как нации. Какими бы ни были разногласия в нашем обществе, я считаю, что защита нашей национальной памяти и традиций, обеспечение достойной жизни нашим детям в свободной, правовой и европейской стране - это общее дело для всех нас. Особенно сегодня, когда в Европе продолжает бушевать опустошительная война и человеческая жизнь обесценилась", - подчеркнул президент.

К памятнику Объединения в Пловдиве были поднесены венки и цветы.

6 сентября 1885 года отряды Чардафона Великого, майора Данаила Николаева и других болгарских повстанцев низвергли протурецкое руководство Восточной Румелии в Пловдиве, арестовали губернатора Гаврила Крыстевича, создали временное правительство и провозгласили объединение с Княжеством Болгария. Спустя два дня князь Александр Баттенберг издал манифест, в котором объявил о присоединении Восточной Румелии к Княжеству Болгария. Именно с этого дня Болгария стала единым государством.