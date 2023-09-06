Москва и Китай укрепляют отношения в сфере туризма

Председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов сообщил, что город совершенствует инфраструктуру для китайских путешественников, "делая их пребывание в столице максимально комфортным"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Москва создает единую туристическую инфраструктуру для иностранных гостей, в том числе из Китая. Об этом сообщил председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

"Москва совершенствует инфраструктуру для путешественников из Китая, делая их пребывание в столице максимально комфортным. Еще в 2018 году город столкнулся с серьезным вызовом - во время и после проведения FIFA World Cup Москва достойно справилась с большой нагрузкой на туристическую инфраструктуру, столица радушно приняла каждого путешественника. Сегодня мы продолжаем преображать город: на улицах увеличивается количество указателей и информационных стендов - в том числе на китайском языке, навигация доступна в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково", - сказал Козлов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Он добавил, что во многих туристических точках притяжения столицы, например, в Третьяковской галерее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, представлены ознакомительные материалы для китайских туристов. Каждый путешественник также может обратиться в туристско-информационные центры Москвы и получить помощь по всем вопросам.

"В первом полугодии Китай стал страной-лидером по турпотоку среди государств дальнего зарубежья. В этот период число поездок из Китая выросло в шесть раз по сравнению с шестью месяцами 2022 года (в 2022 году - 11,5 тыс. поездок; в 2023 году - 78,6 тыс. поездок)", - уточнили в пресс-службе Москомтуризма.

Там отметили, что путешествие в Москву у гостей из Китая обычно длится восемь дней, и это время туристы чаще всего проводят вместе с друзьями или семьей. Компании путешественников активно посещают такие достопримечательности, как Кремль, Красная площадь, храм Василия Блаженного, а также объекты, связанные с советской эпохой. Интересны туристам и новые локации, в том числе каток на Красной площади, Даниловский рынок, смотровые площадки, парк "Зарядье", Московская канатная дорога. Благодаря порталу Discover Moscow на китайском языке, который также представлен в социальных сетях, в том числе в Wechat и Weibo, гости из Китая могут заранее составить себе маршрут и выбрать наиболее интересные локации для посещения.

"Москва продолжает расширять свое туристическое предложение, становясь все более интересным и привлекательным направлением для китайских путешественников. Организовать путешествие в столицу России стало значительно проще благодаря запуску электронных виз и организации безвизовых групповых поездок для туристов", - подчеркнули в комитете.

Обмен опытом

4 сентября в городе Чжэнчжоу состоялся Международный форум мэров туристических городов, на котором Москва представила свой туристический потенциал. Главными темами форума стали вопросы поиска новых движущих сил и содействия устойчивому развитию туристических городов.

"В форуме приняли участие международные спикеры: генсекретарь Азиатско-Тихоокеанского региона организации "Объединенные города и местные власти" Бонатиа Тандрадеви, заммэра муниципального народного правительства Саньи Сунь Лэй и другие представители мэрий туристических городов и международных организаций. Все спикеры отметили необходимость проведения подобных мероприятий для обмена опытом и установления прочных связей. В рамках мероприятия Евгений Козлов также принял участие во встрече с вице-мэром Чжэнчжоу Чэнь Хунмином, представители двух городов обсудили возможные форматы взаимодействия с целью увеличения взаимных туристических потоков", - резюмировали в пресс-службе Москомтуризма.

Также представители столичного комитета 5 сентября провели круглый стол с коллегами из китайской туристической отрасли в Российском культурном центре в Пекине. В мероприятии приняли участие 25 крупнейших туроператоров Пекина, более половины из них уже состоят в реестре по безвизовому соглашению между Россией и Китаем. Также в культурном центре состоялась презентация "Москва - город кино". На мероприятии выступили замгендиректора "Москино" Юлия Брагина и гендиректор агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова, они презентовали кинокомпании Москвы и обсудили с китайской стороной возможности сотрудничества в сфере кино.