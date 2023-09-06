Новые станции московского метро посвятили отечественному авиастроению

Речь идет о "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новые станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солцевской линии московского метрополитена посвящены отечественному авиастроению. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

"Впервые в России метро пришло в аэропорт - Внуково стал первой отечественной воздушной гаванью с собственной станцией подземки, поэтому выбор авиационной тематики в оформлении новых транспортных объектов логичен. При этом каждая из двух станций познакомит пассажиров с разными аспектами развития российского самолетостроения", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

От винтовых самолетов до современности

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что дизайн станции "Пыхтино" посвящен российскому самолетостроению.

"Пассажиры начнут знакомиться с историей авиации почти сразу при входе на станцию. Над наклонным ходом эскалатора, соединяющего вестибюль и платформу, размещена модель пассажирского лайнера Ту-144, а светильники формой напоминают крыло самолета. Платформенный участок освещают десять потолочных световых конструкций, внешне напоминающих турбины самолетов. Пройдя вдоль путевой стены станции "Пыхтино", пассажиры увидят изображения самолетов, символизирующих основные вехи авиастроения, - от винтовых самолетов до современного Ту-214", - отметил он.

Кравцов добавил, что изображения самолетов выполнены в виде чертежей, нанесенных на алюминиевые панели, которыми отделана путевая стена. Эти элементы дизайна были специально изготовлены на одном из предприятий Беларуси.

Памяти бюро Туполева

Гендиректор ООО "Институт "Мосинжпроект" (головной проектной организации группы компаний) Рустам Черкесов сообщил, что оформление станции "Аэропорт Внуково" посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро А. Н. Туполева, чье имя носит международный аэропорт и самолеты которого в советское время входили в основной парк Внуковского авиаотряда и "составляли гордость российской авиации".

"В начале платформы "Аэропорта Внуково" размещен один из главных художественных элементов - композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей". На путевых стенах расположены десятки самолетов, пролетающих над картой России, а на торцевой стене с двух сторон от лифтовой шахты - портреты отечественных конструкторов, отца и сына, Андрея Николаевича и Алексея Андреевича Туполевых", - описал Черкесов.

Он резюмировал, что вся композиция создана в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях.