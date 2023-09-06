Время бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД продлили до 120 минут

Это касается станций "Ипподром" и "Раменское" (МЦД-3) до "Ховрино", "Лихоборов" и "Петровско-Разумовской" или в обратном направлении, а также "Зеленоград-Крюково" и "Фирсановская" (МЦД-3) до станций "Вешняки", "Выхино" и "Косино"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Время действия бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД продлили на 30 минут на некоторых маршрутов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Мы продлеваем время действия бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД для некоторых маршрутов на МЦД-3 и МЦД-4. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, этот период будет увеличен с 90 до 120 минут, чтобы пассажиры успевали доехать с последних станций диаметров до дальних пересадок на метро", - значится в публикации.

Так, бесплатно спуститься с МЦД в метрополитен и МЦК получится у пассажиров, отправляющихся со станций "Ипподром" и "Раменское" (МЦД-3) до "Ховрино", "Лихоборов" и "Петровско-Разумовской" или в обратном направлении. Такую же возможность получат те, кто едет от станции "Зеленоград-Крюково" и "Фирсановская" (МЦД-3) до станций "Вешняки", "Выхино" и "Косино".

Кроме того, время бесплатной пересадки продлили на маршрутах перспективного МЦД-4 от станции "Железнодорожная" до "Аминьевской"; от "Апрелевки" и "Победы" до "Чухлинки", "Нижегородской", "Серп и Молот", "Курской"; от "Кокошино" и "Толстопальцево" до "Чухлинки" и "Нижегородской", а также от "Лесного городка" до "Чухлинки".