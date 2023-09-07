В Ростове-на-Дону открылся акселератор для проектов в сфере креативных индустрий

Работа акселератора рассчитана на три месяца, по итогам пять проектов получат содействие в их реализации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Авторы более 90 проектов примут участие в акселераторе креативных индустрий, работа которого началась в Ростове-на-Дону. По итогам программы будут отобраны пять лучших заявок, сообщила журналистам генеральный директор ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства Евгения Благинина.

"Мы совместно с оператором - Торгово-промышленной палатой Ростовской области, приняли 114 заявок, из которых отобрана в образовательный этап 91 заявка. 44% участников - это руководители или представители бизнеса, которые работают от года до трех лет, остальные участники - самозанятые и студентов с бизнес-идеями. Город ждет проекты, которые будут закрывать его экономические и социальные потребности", - сказала Благинина.

Работа акселератора рассчитана на три месяца. Для участников будут организованы образовательные и экспертные сессии, авторы бизнес-идей будут работать с предпринимателями, которые уже реализовали себя в подобных индустриях, затем представят свои проекты потенциальным инвесторам. По итогам работы акселератора будет отобрано пять проектов, которые получат содействие в их реализации.

Как отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, акселератор креативных индустрий, который проводится в различных городах России, помогает найти новые точки роста для бизнеса.

"О креативных индустриях задумываются в тот момент, когда исчерпан привычный запас инструментов. Это, как правило, поиск новых точек роста, в частности, в экономике. Потому что в креативных индустриях есть еще и социальный актив, формирование новой среды, возможность самореализации, человеческий талант, который ставится на первое место - это все важные вещи сегодня", - отметил Намаконов.

Большой креативный форум в Ростове-на-Дону, на котором подведут итоги работы акселератора, состоится в декабре текущего года. Один из лучших проектов получит 300 тыс. рублей.