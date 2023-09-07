В Севастополе планируют построить эко-отель возле урочища Батилиман

Жилые модули, построенные из сосновых пород деревьев, оснастят необходимыми коммуникациями

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Эко-отель из быстровозводимых конструкций будет построен на территории одного из самых популярных мест отдыха у туристов — урочища Батилиман под Севастополем. Проект поможет развить экологический туризм в городе, для этого его планируется включить в часть Большой Севастопольской тропы — пешеходного туристического маршрута вокруг Севастополя, рассказала начальник управления туризма города Севастополя Лариса Остапенко.

«Очень важно развивать отрасль туризма, но делать это нужно бережно, с сохранением всей экологической составляющей нашего региона. Проект эко-отеля [в урочище Батилиман] будет учитывать пожелания и тех, кто любит отдыхать с палатками, и тех, кто любит отдыхать более комфортно», — отметила Остапенко, подчеркнув, что проект станет частью инфраструктуры Большой Севастопольской тропы — в эко-отеле будет удобно остановиться, составляя многодневный маршрут.

Как сообщил генеральный директор компании «Дели Христо» Андрей Пичугин, жилые модули, построенные из сосновых пород деревьев, оснастят необходимыми коммуникациями. «Предусматривается установка 34 нестационарных объектов размещения туристов. Это модули разного размера, которые будут предусматривать жилое помещение, где будет место для размещения гостей и туристов, санузел, освещение, интернет, электричество», — сказал Пичугин, уточнив, что модули возведут к следующему курортному сезону. В компании подчеркнули, что арендованная территория включает в себя два участка, первый будет приспособлен как раз для размещения модулей, а второй, больший по площади — для размещения палаток.

Отмечается, что территория будет развиваться в строгом соответствии с правилами ООПТ и Лесного кодекса. «Условиями договора аренды предусмотрено сохранение территории, всех насаждений, представителей животного мира, обеспечение пожарной безопасности. Исключена рубка насаждений. Эти условия договора исполняются арендатором. В нашем регионе очень популярен экотуризм, популярные места отдыха сложились давно. Была разработана стратегия, каким образом организовать цивилизованный отдых с обязательным условием сохранения природных территорий», — сказала директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова. Она отметила, что на территории особо охраняемых природных территорий запрещено самовольное оборудование мест отдыха, однако исходя из запросов туристов — на территории будут оборудованы площадки для стоянок.

Урочище Батилиман находится на побережье Ласпинской бухты под Севастополем. Комплекс включен в территорию ландшафтного заказника «Мыс Айя». В заказнике растет знаменитая сосна Станкевича, можжевельник высокий и фисташка туполистная, занесенные в Красную книгу России. В июне 2022 года компания «Дели Христо» получила в долгосрочную аренду два участка в урочище. Арендаторы планируют разместить на территории эко-отель.