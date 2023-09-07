В Кремлевском дворце пройдет чествование выдающихся жителей Москвы

На торжественном вечере выступят народные и заслуженные артисты России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественный вечер чествования выдающихся москвичей "Молодости нашей нет конца" состоится 7 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Как сообщается на сайте организатора - АНО "Армия и культура", - пройдет концерт с участием народных и заслуженных артистов России.

Главными действующими лицами праздника станут жители столицы, которые внесли значительный вклад в развитие и укрепление безопасности Москвы и России. Среди них - строители и метростроевцы, военнослужащие и участники специальной военной операции, работники силовых структур, транспорта, здравоохранения, образования и культуры, пожарные и спасатели, активисты и общественные деятели. Им в торжественной обстановке вручат награды и благодарственные письма.

Мероприятие начнется в 19:00. В концертной программе примут участие Александр Серов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Ирина Аллегрова, Игорь Саруханов, Алексей Глызин, Варвара, Пелагея, Леонид Серебренников, Дмитрий Колдун, Сергей Куприк, Маша Распутина, Феликс Царикати, Глеб Матвейчук, Любовь Казарновская, ВИА "Самоцветы", группа "Земляне", Александра Воробьева, Елена Максимова, а также коллективы Краснодарской филармонии имени Пономаренко - "Кубанская казачья вольница" и хор Краснодарского края, хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, балет Аллы Духовой "Тодес" и другие.

Организаторы напомнили, что мероприятие проводится с 2017 года по инициативе народного артиста СССР, Героя труда России Василия Ланового при поддержке правительства Москвы. Художественный руководитель проекта "Молодости нашей нет конца" - народная артистка РСФСР Ирина Купченко.