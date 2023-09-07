ФСБ к 80-летию освобождения Донецка обнародовала документы о зверствах нацистов

В тексте к опубликованным протоколам допросов сказано, что розыск нацистских преступников, а также их пособников, совершивших военные преступления на оккупированной территории Советского Союза, вели сотрудники оперативных подразделений НКВД-НКГБ-МГБ СССР и органов контрразведки "Смерш"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ФСБ России в канун 80-летия освобождения Донецка (тогда - Сталино) от немецкой оккупации обнародовала на своем сайте архивные документы о преступлениях солдат вермахта и их пособников в отношении мирного населения.

Как отмечается в тексте к опубликованным протоколам допросов, тщательный розыск нацистских преступников и их пособников, совершивших военные преступления на оккупированной территории Советского Союза, вели сотрудники оперативных подразделений НКВД-НКГБ-МГБ СССР и органов контрразведки "Смерш". В лагерях военнопленных эту работу проводили сотрудники оперативно-чекистских подразделений Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР.

"24 января 1944 года была издана директива УПВИ НКВД СССР "О выявлении среди военнопленных участников совершения зверств", предписывавшая "мобилизовать внимание всего оперативного состава лагерей" на "выявлении оперативным и следственным путем участников совершения зверств" и документирование их преступной деятельности", - отметили в ЦОС ФСБ.

Особенно тщательно проверялись военнопленные и пособники оккупантов, ранее служившие в СД (служба безопасности, подчиненная Гиммлеру), СС, специальных охранных и карательных отрядах, полиции, тайной полевой жандармерии, гестапо и концентрационных лагерях.

Показания офицера вермахта

Один из опубликованных документов из архивов ФСБ - протокол допроса от 7 октября 1947 года бывшего лейтенанта 27-летнего Вольфганга Пауля Леснера, состоявшего в 1930-х годах на руководящих должностях в "гитлерюгенде" и являвшегося членом Союза студенческой молодежи Германии. В своих показаниях он рассказал, что еще до начала войны с СССР "гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодежь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам, что явилось подтверждением массового уничтожения славянского народа".

По словам Леснера, он в середине августа 1942 года прибыл в Горловку, где стал командиром взвода и вместе с батальоном разместился в здании школы в поселке Калиновка возле Сталино (Донецка). Но уже вскоре после прибытия солдаты вермахта стали использоваться против мирного населения - их направили на выселение людей из 4 рабочих бараков, которые в итоге сожгли, а 150 жителей, в том числе женщин, детей и стариков, выгнали на улицу.

А в октябре 1942 года, показал Леснер, его взвод принял участие в экзекуциях - расстреле 120 мирных жителей под видом партизан и саботажников. В число расстрелянных попали и просто жители, которых сочли "неблагонадежными для немецких властей". Солдаты его взвода расстреляли из пулемета 40 человек возле шахты 4-бис, куда затем сбросили убитых.

Репрессии против мирного населения

Второй документ - выписка из протокола допроса задержанного в январе 1944 года бывшего следователя "команды СД" в Сталино уроженца Купянска Юрия Щербакова. "Вспомогательная служба" при СД размещалась в лучшем здании города - гостинице "Донбасс", где шли допросы задержанных. Допросы, по словам Щербакова, представляли собой пытки и истязания, после которых люди не могли сами идти, а некоторые умирали от мучений.

"Со всей откровенностью я должен показать, что находившаяся в гор. Сталино команда СД и "вспомогательная служба" при ней, официально именовавшаяся "Служба безопасности и СД" на генеральный округ Сталино, имевшая свои отделения во всех крупных промышленных пунктах Донбасса, занималась массовым и методическим истреблением советского народа, действуя по приказам гитлеровского правительства", - говорится в протоколе допроса.

"Никаких законов или правовых норм в СД не существовало <…>. Обреченных на расправу советских людей погружали в специальные грузовые автомашины и вывозили на шахту 4-4 бис "Калиновка", на окраине города Сталино, и там расстреливали, а трупы сбрасывали в ствол шахты <… >. В шахту 4-4 бис сброшено много тысяч советских граждан, расстрелянных, замученных на допросах или загубленных в "душегубке" (закрытом грузовом автомобиле с выведенными внутрь выхлопными газами, убивавшими перевозимых - прим. ТАСС)", - сообщил Щербаков.

В своих показаниях он рассказал, что "вспомогательной службой" была раскрыта подпольная антифашистская молодежная организация в рабочем поселке Буденновка, имевшая свои группы в других поселках и насчитывавшая до 300 участников, многие из которых были арестованы и расстреляны.

По подсчетам историков, отметили в ЦОС ФСБ, за период оккупации Сталинской (Донецкой) области с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тыс. мирных советских граждан и 149 тыс. военнопленных. Одним из мест массового уничтожения стала шахта 4-4 бис в пригороде Сталино.