В Мексике признали неконституционными наказания за аборт на всей территории страны

В Верховном суде отметили, что это нарушает права человека в отношении женщин, способных вынашивать ребенка

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Мексики постановил признать неконституционными на всей территории страны наказания за аборт как нарушающие права человека.

"Первая палата суда постановила, что правовая система, предусматривающая наказание за аборт в Федеральном уголовном кодексе, является неконституционной, поскольку нарушает права человека в отношении женщин и людей, способных вынашивать ребенка", - говорится 7 сентября в сообщении инстанции в социальной сети X (ранее Twitter).

Как пишет газета Milenio, власти пересмотрят уже вынесенные ранее решения судов по делам об абортах в штатах, где они были запрещены.

Ранее наказания за аборты на сроке до 12 недель беременности уже были признаны незаконными на территории 12 мексиканских штатов из 32.