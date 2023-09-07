На Украине подготовка к отопительному сезону находится на грани срыва

Это связано с нехваткой средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на Украине вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство. Это происходит из-за нехватки средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам, что вызвано действиями правительства, сообщает Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко.

"Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже. За месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунэнерго всей Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", - говорится в заявлении ассоциации, размещенном на ее сайте.

Отмечается, что предприятия ТКЭ с 1 сентября вследствие действий правительства отключили от режима наложения специальных обязательств, то есть отменили условия, позволяющие стабильно работать. "Горячей воды уже нет, а тепла при таких условиях не будет, потому что постановление правительства от 22 августа лишило предприятия возможности приобретения природного газа в рамках режима наложения спецобязательств для предоставления населению услуг, кроме того, правительство не возместило 36 млрд гривен [около $975 млн] разницы в тарифах, и у предприятий нет средств для расчетов с газоснабжающими компаниями", - сообщили в ассоциации.

Главы общин - членов Ассоциации городов Украины предложили премьер-министру страны Денису Шмыгалю встретиться и проработать совместные решения во избежание срыва отопительного сезона.