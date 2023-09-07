Министр образования Украины выступил за полный отказ от русского языка в школах

Оксен Лисовой призвал жаловаться в управление образования, а также обращаться к языковому омбудсмену для введения такого запрета

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству, в этих случаях нельзя проявлять лояльность. Такое заявление сделал в эфире украинского телеканала "Дом" министр образования Украины Оксен Лисовой в ответ на сообщение о том, что в стране до сих пор есть школы, где преподают на русском.

"Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену", - посоветовал министр, добавив, что в таких случаях "лояльность проявлять нельзя".

По мнению министра, Украине "не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка".

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах запрещают использование русского языка и преподавание его в школах.