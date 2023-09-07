Глава МЧС РФ прибыл в ЮАР на заседание рабочей группы БРИКС по предупреждению ЧС

Ожидается, что в ходе рабочего визита Александр Куренков, в частности, ознакомится с инфраструктурой и деятельностью ЦУКС МЧС ЮАР и Национального морского спасательного института

ДУРБАН /ЮАР/, 7 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Дурбан в Южно-Африканской Республике, где примет участие в заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент ТАСС, самолет российского министра приземлился в международном аэропорту Кинг-Шака.

В ходе рабочего визита Куренков ознакомится с инфраструктурой и деятельностью ЦУКС МЧС ЮАР и Национального морского спасательного института, посетит пожарную часть чрезвычайного ведомства. Кроме того, планируются выступления в рамках заседания рабочей группы БРИКС, где российская сторона представит пути укрепления социально-экономического восстановления после пандемии. Также в рамках отдельной сессии российский министр расскажет о перспективах трансформации образования и развитии навыков в области безопасности.

Впервые в истории международных отношений официальная встреча глав чрезвычайных ведомств стран - членов БРИКС прошла в апреле 2016 года в Санкт-Петербурге по инициативе МЧС России. Именно тогда были сделаны первые шаги к выстраиванию сотрудничества в рамках международных союзов и организаций, которые продолжаются и развиваются до настоящего времени.