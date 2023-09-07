В базе данных Интерпола содержатся данные на более 130 тыс. террористов и их пособников

Кроме того, там есть дактокарты и ДНК 665 тыс. человек, следы которых изъяты с мест совершения террористических преступлений

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. База данных Интерпола содержит данные на более чем 130 тыс. террористов и их пособников, а также дактокарты и ДНК 665 тыс. человек, следы которых изъяты с мест совершения террористических преступлений. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава НЦБ Интерпола МВД России Валерий Калачев.

"По состоянию на конец прошлого года в информационных массивах Интерпола содержатся данные на более чем 130 тыс. лиц, причастных к террористической деятельности, а также лиц, оказывающих им то или иное содействие. Кроме того, базы данных содержат идентификационные данные (дактокарты и ДНК) 665 тыс. лиц, следы которых изъяты с мест совершения преступлений террористической направленности", - сказал он.

Калачев отметил, что противодействие терроризму является важнейшим направлением международного сотрудничества по каналам Интерпола. Российские правоохранительные органы являются участниками некоторых проектов и операций Интерпола, направленных на противодействие различным элементам угрозы терроризма. НЦБ играет в них ведущую роль. "Прежде всего это борьба с иностранными террористами-боевиками, а также лицами, оказывающими им финансовую, логистическую и иную помощь", - рассказал он.

По словам главы НЦБ Интерпола, одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов в борьбе с преступлениями является система специальных уведомлений Интерпола - уведомления "с зеленым углом". Они позволяют предупреждать правоохранительные органы иностранных государств о предполагаемых террористах, которые могут посетить их территорию. "Использование таких уведомлений за счет их универсальности затрудняет осуществление такими лицами их преступной деятельности, ограничивает возможность выезда в другие страны и уменьшает их шансы ускользнуть из поля зрения правоохранительных органов", - подчеркнул Калачев.

"Зеленый угол" - предупреждение о склонности лица к противоправному поведению (публикуется в отношении лиц, попадающих в поле зрения правоохранительных органов в связи с возможной причастностью к деятельности террористического характера, но не являющихся фигурантами уголовных дел).

Полный текст интервью будет опубликован нв 08:30.