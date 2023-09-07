Прокуратура Колумбии расследует угрозы в адрес дочери президента

Андреа Петро ранее опубликовала на своей странице в соцсети X сообщение с пожеланием смерти, которое она получила от неизвестного пользователя

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Колумбии начала расследования в связи с угрозами, которые получила дочь президента Густаво Петро.

"В связи с угрозами, о которых публично заявила госпожа Андреа Петро на своих страницах в соцсетях, генеральная прокуратура страны <...> составила акт о совершении преступления и проводит соответствующую следственную работу, чтобы установить лицо, ответственное за запугивание", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Петро опубликовала на своей странице в X сообщение с пожеланием смерти, которое она получила от неизвестного пользователя. По словам дочери главы государства, она получает подобные послания каждый день. После публикации президент сообщил, что попросит генерального прокурора "найти человека, который посылает сообщения с угрозами его дочери".

Уголовный кодекс Колумбии предусматривает наказание за угрозы от 4 до 8 лет лишения свободы.