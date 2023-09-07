Слуцкий: оценивать эффективность губернаторов нужно на основе оттока молодежи из региона

Лидер ЛДПР отметил, что школьники с высоким потенциалом уезжают из своих регионов учиться в крупные вузы, а обратно возвращаются единицы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает необходимым при оценке эффективности работы губернаторов учитывать данные об оттоке молодежи из региона.

"Пора вводить в оценку эффективности губернаторов не только данные о численности населения, но и об оттоке молодежи. Это "лакмусовая бумажка" в вопросе развития региона и показатель того, насколько молодежь верит в свое будущее на этой территории", - написал Слуцкий в своей статье, опубликованной в "Российской газете".

Он подчеркнул, что перспективные возможности для молодежи в регионе должны стать одним из факторов в оценке работы губернаторов. "Фактором достижения результата здесь будет являться в первую очередь создание возможностей для молодежи в профессиональной самореализации, говоря проще, интересной работы с достойной зарплатой", - пояснил Слуцкий.

Он отметил, что сейчас школьники с высоким потенциалом уезжают из своих регионов учиться в крупные вузы. "Увы, обратно возвращаются единицы", - резюмировал лидер ЛДПР.