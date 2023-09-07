Слуцкий выступил за ограничение прибывающего потока мигрантов в Россию из стран СНГ

Председатель ЛДПР отметил, что пока из регионов уезжает молодежь, "им на смену приезжают этнические группы из республик бывшего Союза"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение дополнительных ограничений для снижения прибывающего в РФ потока мигрантов из стран СНГ.

"Пока из регионов уезжает наша молодежь, им на смену приезжают этнические группы из республик бывшего Союза. Мы видим последствия миграционной политики в Европе. Надо ограничить возможность привоза в Россию семей мигрантов, получивших право у нас работать", - написал Слуцкий в своей статье, опубликованной в "Российской газете".

"Избиратели просят более жестких требований к претендентам на пребывание в России, к их знанию русского языка, наших обычаев и традиций. Жить в России должно быть привилегией, которую необходимо заслужить", - считает лидер либерал-демократов.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем фракции Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты законопроект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с судимостью, в том числе погашенной. Согласно инициативе, наличие самого факта осуждения за преступление, даже если судимость уже снята или погашена, не позволит претендовать на гражданство РФ.