В Хабаровском крае открыли две "Точки роста"

Одна из них находится в селе Гаровка-1, вторая - в рабочем поселке Корфовский

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" открыли в двух поселениях Хабаровского района в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Теперь ученики школ села Гаровка-1 и рабочего поселка Корфовский изучают физику, химию и биологию с помощью современного оборудования", - говорится в сообщении.

Школьники села Гаровка-1 в обновленном кабинете физики могут строить электрические цепи, понимать взаимосвязь напряжения и силы тока на практике. А в лаборатории химии и биологии при помощи цифрового микроскопа можно изучать особенности строения клеток.

"Современное образование - это залог успешного будущего для подрастающего поколения. И поэтому особенно радостно, что именно в стенах нашей школы открыт один из современных центров образования. Для каждого ребенка здесь есть свой ориентир - найти свою точку роста и развиваться в том направлении, которое ему интересно", - рассказала руководитель центра "Точка роста" школы села Гаровка-1 Наталья Пчелинская.

В школе поселка Корфовский появилось цифровое оборудование, обновлены кабинеты. Также там в рекреации появился уголок для игры в шахматы. Для учащихся приобрели наборы для изучения конструирования, моделирования, механики и программирования.

Центр "Точка роста" - это инфраструктурный объект с помещениями для практического и теоретического обучения, дополнительного образования и внеурочной деятельности. Школам, в которых открываются такие площадки, помогают с ремонтом, затем кабинеты оборудуют цифровыми микроскопами и лабораториями, компьютерной техникой и наборами для робототехники. Новые учебные пространства появились за счет национального проекта "Образование".

В Хабаровском районе центры "Точка роста" действуют в 12 школах. Это образовательные учреждения сел Восточное, Осиновая Речка, Тополево, Некрасовка, Ильинка, Мирное, Малышево, Бычиха, Калинка, Гаровка-1 и рабочий поселок Корфовский. Всего в Хабаровском крае открыто 137 образовательных центров, 23 из них - в этом году.