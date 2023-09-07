"Известия": кабмин одобрил единый законопроект об аттракционах

В правительстве РФ отметили, что документ будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило единый федеральный законопроект о контроле за деятельностью и состоянием аттракционов всех видов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заключение кабмина.

"Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам", - сообщили "Известиям" в пресс-службе правительстве.

Отмечается, что требования к безопасности установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов".

В кабмине подчеркнули, что на федеральном уровне важно закрепить полномочия органов государственной власти в этой сфере, а также отрегулировать региональный контроль за состоянием и эксплуатацией таких конструкций.

"Все это будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов", - добавили газете в правительстве.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил детально проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники.