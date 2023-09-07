В Иркутске за сутки выпало около половины месячной нормы осадков

В реке Иркут ожидается повышение уровня воды на 25-45 см

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Около половины месячной нормы осадков выпало за сутки в Иркутске, сообщили ТАСС в Иркутском гидрометцентре.

"За вчерашний день выпало 19 мм осадков, за минувшую ночь еще 6 мм, итого - 25 мм, что составляет 47% от месячной нормы", - сказал собеседник агентства.

Коммунальные службы города накануне были переведены на усиленный режим. Дорожники чистили решетки ливневой канализации, откачивали воду.

Утром в четверг в Иркутске солнечно, без осадков, днем прогнозируется слабый дождь. Ожидается повышение уровня воды в реке Иркут на 25-45 см, превышение критической отметки не прогнозируется.

В четверг на Иркутской ГЭС по решению Росводресурсов вновь увеличен пропуск воды из-за роста уровня воды в Байкале. Это может негативно повлиять на гидрологическую обстановку в городе. Летом водорасход на ГЭС уже увеличивали, в результате подтопило участки в садоводствах.