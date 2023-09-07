В Москве ожидается до 17 градусов тепла

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 13 до плюс 18 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/ с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.