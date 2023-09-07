Наибольшую зарплату среди педагогов частных школ РФ предлагают учителям английского языка

Работодатели готовы платить им до 150 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Учителям английского языка предлагают самую большую зарплату среди педагогов - до 150 тыс. рублей в месяц в частном образовательном учреждении. Об этом свидетельствует исследование сервиса "Авито Работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Лидером рейтинга оказался преподаватель английского языка в частном учреждении с предлагаемой заработной платой до 150 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

На втором месте в рейтинге - учитель математики с предлагаемой зарплатой до 100 тыс. рублей в месяц. Столько же предлагают и учителю начальных классов в московских школах, отмечается в исследовании. При этом он должен иметь высшее образование и трудовой стаж не менее трех лет.

На третьем месте - преподаватель физики на дополнительных курсах, которому предлагают до 95 тыс. рублей в месяц. "Кандидат должен не только разбираться в сложном предмете, но и быть уверенным пользователем ПК для применения самых современных образовательных технологий. От учителя ждут слаженной командной работы, пунктуальности, ответственности и интереса к своему делу", - отмечается в исследовании.

Далее идет учитель русского языка и литературы, которому в частной средней школе предлагают 70 тыс. рублей в месяц. На пятом месте - учитель истории и обществознания с предлагаемой зарплатой до 65 тыс. рублей. При этом опыт работы на этой позиции не обязателен.