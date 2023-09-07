В Приморье восстановили проезд ко всем населенным пунктам после паводка

В девяти муниципальных округах края остаются участки дорог, где проезд затруднен или полностью невозможен

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморского края после августовского паводка, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

"Дорожники восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморья", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

При этом, в регионе еще остаются отдельные дороги, где проезд затруднен или полностью невозможен. Такие участки есть в 9 муниципальных округах края.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.