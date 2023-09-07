"Известия": мошенники обманывают граждан, обещая вернуть потерянные на бирже деньги

Чтобы "вернуть средства" якобы необходимо внести предоплату за услуги или ответить на вопросы "инспектора Центрального банка", рассказала начальник отдела цифровых коммуникаций и связей с общественностью Ассоциации развития финансовой грамотности Мария Румянцева

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают вернуть денежные средства клиентам, потерявшим их на бирже. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на начальника отдела цифровых коммуникаций и связей с общественностью Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ, учреждена ЦБ и участниками рынка) Марию Румянцеву.

"Чтобы "вернуть деньги", якобы необходимо внести предоплату за услуги либо ответить на вопросы "инспектора Центрального банка". Впрочем, тема с предоплатой менее популярна, поскольку ограничивает возможный доход мошенников названной ими суммой. Другой вариант - "инспектор" подводит пострадавшего к тому, чтобы сообщить ему конфиденциальную информацию, открывающую доступ к интернет-банку и средствам в нем", - рассказала "Известиям" Румянцева.

Предполагается, что базы клиентов брокеров у мошенников нет, однако риск сценария с ложным возвратом средств все же остается актуальным.

"По данным Мосбиржи, в России порядка 26 млн частных инвесторов, а системные шоки прошлого года привели к значительным убыткам для всех клиентов. С учетом этого вероятность "попасть в цель" у мошенников, работающих по базам клиентов банков, очевидно, есть. Наиболее подвержены риску вторичных потерь те, кто увидел в минусе много и в абсолютных цифрах, и в относительных", - сказала Мария Румянцева газете.

В "Финаме" "Известиям" сказали, что не фиксировали "каких-то массовых кейсов по этой теме".