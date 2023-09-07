В Австралию прибыли российские путешественники, чье судно потопили акулы

Ожидается, что в ближайшее время они отправятся в Брисбен, где смогут отдохнуть и "спланировать продолжение экспедиции"

СИДНЕЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Экипаж катамарана Российского географического общества Russian Ocean Way - россияне Евгений Ковалевский (Томск) и Станислав Березкин (Новосибирск), потерпевшие бедствие в среду в Коралловом море, - благополучно прибыл в австралийский Саншайн-Кост. Об этом ТАСС рассказал капитан экипажа Березкин.

Он отметил, что в ближайшее время путешественники отправятся в Брисбен, где смогут отдохнуть и "спланировать продолжение экспедиции". "Конечно, мы не намерены завершать свое путешествие. К сожалению, вряд ли удастся быстро найти новый надувной катамаран, это достаточно сложное по своей конструкции судно, а кроме того, для его изготовления нужны особые материалы. Ждать, пока найдется соответствующая мастерская и его смогут построить, а на это уйдет около восьми месяцев, мы не сможем", - рассказал он, отметив, что Австралийское управление безопасности на море не позволило россиянам отбуксировать катамаран к берегу, а потому экспедицию, скорее всего, придется продолжить на судне с жесткими бортами.

Российский путешественник также рассказал о том, как экипажу пришлось покинуть катамаран РГО. "Акулы прокусили один баллон сразу после того, как мы покинули Вануату. Мы пытались отремонтировать его, но из-за специфики места повреждения и сложных погодных условий залатать пробоину не получилось. А спустя сутки акулы напали снова и повредили второй баллон, после чего катамаран начал стремительно терять плавучесть, и нам пришлось активировать аварийный маяк", - уточнил он.

Березкин сообщил, что пока сложно точно указать маршрут, по которому экспедиция продолжит свое путешествие, однако моряки надеются найти в Австралии судно и, "выйдя из австралийского Кэрнса, пройти до Джакарты, затем пересечь Индийский океан и через Суэцкий канал добраться до Европы, а после вернуться, завершая кругосветное путешествие, в Кронштадт".

Березкин и Ковалевский начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Русского географического общества, 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн, Федор Литке и Фаддей Беллинсгаузен. Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль.

Это уже второе крушение в истории экспедиции. Первое произошло 28 февраля - путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали другое, но при этом похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран. Новое судно безвозмездно предоставила компания Tion.