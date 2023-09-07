Вывоз мусора из Путоранского заповедника планируют начать в 2024 году

Для ликвидации свалок подготовили технико-экономическое обоснование

ТАСС, 7 сентября. Объединенная дирекция "Заповедников Таймыра" в 2024 году рассчитывает начать вывоз собранных ранее техногенных отходов с плато Путорана, оставшихся там со времен, когда загрязненные территории еще не были в статусе особо охраняемых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедники Таймыра".

Техногенный мусор скопился на территории Путоранского заповедника, в частности у озера Аян, еще до образования там особо охраняемой природной территория (ООПТ). В основном это отходы, оставшиеся после экспедиций советских геологов, геодезистов, полярников и промысловиков, - металлолом и емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Сложность ликвидации отходов в том, что наземный путь на плато Путорана практически отсутствует.

"Наше учреждение предпринимает все усилия по ликвидации отходов с территории [заповедника "Путоранский"]: готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) по ликвидации этих свалок, готовы подрядчики, но собственных средств недостаточно. С этой целью ФГБУ "Заповедники Таймыра" направило соответствующий запрос в Минприроды России на получение целевого финансирования для реализации этих работ. Ждем поступления в 2024 году", - говорится в сообщении "Заповедников Таймыра".

Летом 2019 года дирекция "Заповедников Таймыра" решила своими силами ликвидировать загрязнения прошлых лет. В этом ее поддержала компания "Норникель" в рамках благотворительной программы "Мир новых возможностей". На берегах озера Аян работники заповедника и волонтеры локализовали более 700 пустых бочек и приготовили их для дальнейшего вывоза, а бочки с ГСМ закрепили на местах нахождения во избежание пролива. Весной 2021 года экс-директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин рассказал ТАСС, что, по оптимистическим оценкам, очистка заповедников от накопленного мусора займет 5-10 лет из-за больших расстояний, сложных погодных условий и опасности, которую будет представлять груз - его вывозом должна заниматься только лицензированная компания. По примерным подсчетам, стоимость ликвидации оценивалась примерно в 25 млн рублей. Летом разбросанные по территории ООПТ отходы были подготовлены к транспортировке совместно с МЧС РФ (на территории Таймыра проводились межведомственные учения), Агентством развития Норильска и компаниями "Норникель", "Гидротехнологии Сибири" и "Нефтетанк".

"Заповедники Таймыра" - крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 года путем объединения трех северных заповедников Сибири - "Путоранского", "Большого Арктического" и "Таймырского". Ее площадь составляет почти 12 млн га.

Плато Путорана - огромный горный массив на севере Красноярского края. С ним связаны многие предания северных народов. Плато скрывает множество озер, рек и каньонов, здесь самое большое количество водопадов в России. Озера Путорана в основном изолированы от внешнего мира, и рыба в каждом из них отличается от рыбы соседних водоемов.