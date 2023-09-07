В Приморский край прибыли участники автопробега по Дальнему Востоку, приуроченному к ВЭФ

Автопробег "Открываем Дальний" стартовал в конце августа из Бурятии

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Автопробег "Открываем Дальний", приуроченный к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), прибыл в Приморский край - конечную точку своего маршрута. За время дальневосточного путешествия его участники - тревел-блогеры и журналисты - ознакомились с возможностями региона и мерами поддержки, которые здесь оказывают людям, сообщили ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Добрались хорошо, каждый раз едешь и видишь развитие транспортной инфраструктуры, это действительно радует. <...> Мы посещали малые и крупные предприятия резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, это и туристические объекты, и пищевая промышленность, и медицинские учреждения, которые созданы с применением условий территорий опережающего развития, это и проекты людей на земле, это участники программы "Дальневосточный гектар", кроме того, мы познакомились в ходе поездки с получателями льготных кредитов в рамках "Дальневосточной ипотеки", пообщались с переселенцами. Это такая большая комплексная история, которая нацелена на то, чтобы показать людям, как развивается Дальний Восток", - рассказали в КРДВ.

Автопробег "Открываем Дальний", стартовавший в конце августа из Бурятии, организован КРВД при поддержке Минвостокразвития России. Цель поездки - показать и рассказать всей стране, как развивается Дальний Восток, какие новые предприятия появляются здесь и какие программы помогают инвесторам.

Там уточнили, что в Приморье участники путешествия посещают парк отдыха "Озера", созданный резидентом свободного порта Владивосток в пригороде дальневосточной столицы на месте бывших карьеров кирпичного завода. Кроме того, в планах участников автопробега осмотр Находкинского судоремонтного завода и ряда объектов резидентов преференциальных режимов, знакомство со старообрядцами и получателями земли по программе "Дальневосточный гектар".

Автопробег прибыл в Приморье из Хабаровского края, где путешественники побывали на авиазаводе, в индустриальном парке и на предприятиях-резидентов территории опережающего развития. Журналисты и блогеры также пообщались с местными жителями - участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", сообщило региональное правительство. Перед этим участники автопробега посетили Забайкалье и Амурскую область, в которой им показали Амурский газохимический комплекс, маслоэкстракционный завод в Белогорске и международный автомобильный мост через реку Амур.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.