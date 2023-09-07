В ЦДМ в Москве в честь Дня города пройдут тематические экскурсии и мастер-классы

Основной площадкой праздничной программы станет зона "Главного детского клуба" на 4 этаже магазина

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Праздничная программа, приуроченная ко Дню города, состоится в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве 9 и 10 сентября. Гости смогут принять участие в тематических экскурсиях, мастер-классах и других активностях, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦДМ.

"Мы видим большой интерес наших гостей к истории ЦДМ как одной из московских достопримечательностей. В честь Дня города мы разработали новые экскурсии, посвященные столице и легендарному детскому магазину. Участники смогут не только узнать интересные факты, но и посетить обновленную смотровую площадку ЦДМ с потрясающим видом на исторический центр города. В выходные дни праздничные мероприятия состоятся в разных зонах ЦДМ. По традиции именно дети станут главными участниками наших мастер-классов и анимационных программ", - рассказала генеральный директор ЦДМ на Лубянке Светлана Фарниева, слова которой приводит пресс-служба.

Праздничная программа пройдет 9 и 10 сентября. В честь Дня города гости ЦДМ смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по достопримечательностям магазина с выходом на смотровую площадку в разное время суток. В субботу 9 сентября в 19:00 состоится экскурсия "Москва вечерняя", а 10 сентября в 11:00 - "Москва дневная". В их разработке приняла участие известный гид, москвовед, обладатель премии Мостуризма "Путеводная звезда" Марина Крамская. Участникам расскажут об истории Москвы и ее основателе - князе Юрии Долгоруком. Вместе с гидом посетители рассмотрят уличные витрины ЦДМ, созданные по мотивам сказок, сделают яркие фото с арт-объектами в форме книг и посетят резиденцию Бабы Яги в главном атриуме. Финальной точкой экскурсионного маршрута станет обновленное пространство Музея детства и смотровой площадки, откуда открывается панорамный вид на исторический центр Москвы. Участие в экскурсии возможно по предварительной регистрации, которая будет доступна на сайте ЦДМ.

В пресс-службе рассказали, что основной площадкой праздничной программы станет зона "Главного детского клуба" на 4 этаже ЦДМ. Здесь 9 сентября в 15:00 пройдет музыкальный спектакль "Приключения Буратино", а с 16:00 до 17:00 будет работать детский читательский клуб издательства "Просвещение-Союз". 10 сентября в 15:00 гостей ждет интерактивная программа "Игротека. Обыграй меня, если сможешь!", в 16:00 состоится открытая встреча для родителей с кандидатом психологических наук, директором Института психологии и специального образования Мариной Староверовой, которая расскажет о позитивном мышлении и сохранении внутренней гармонии.

Также еще одним праздничным пространством станет магазин "ЦДМ игрушки", в котором 9 и 10 сентября с 15:00 до 21:00 будут проходить бесплатные активности для детей: мастер-класс "Раскрась Москву!", музыкальная зарядка, детская дискотека, викторина с розыгрышем билетов на смотровую площадку, турнир настольных игр и другие.