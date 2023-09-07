Белгородская область продлит курсы медподготовки населения из-за сложной обстановки

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, набор слушателей уже начинается

ТАСС, 7 сентября. В Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки с конца сентября продлят курсы бесплатной медицинской подготовки населения на базе регионального Центра медицины катастроф, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативная обстановка у нас продолжает оставаться сложной, поэтому и навык оказания первой помощи, конечно, очень правильный навык, которым должен обладать практически каждый житель области, особенно жители прифронтовых, приграничных районов. С осени прошлого года по лето 2023 года более 20 тыс. человек прошли через эти курсы. Приняли решение продлить работу курсов с конца этого сентября", - написал он.

Гладков уточнил, что в 2022 году на базе Центра медицины катастроф организовали обучение по оказанию первой помощи. Он добавил, что начинается набор на курсы всех, кто хочет сформировать навык оказания первой помощи.