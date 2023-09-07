СМИ: главу ЦБ Афганистана отправили на лечение в Турцию после ДТП

Подробностей о состоянии Гуль Ага Исхакзая источники телеканала Ariana News не привели

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Назначенный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) председатель Центробанка Афганистана Гуль Ага Исхакзай, также известный как Хидаятулла Бадри, направлен на лечение в одну из турецких больниц. Об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

По их информации, глава ЦБ серьезно пострадал в ДТП на прошлой неделе, ему потребовалась госпитализация. Подробностей о его состоянии источники не привели. На снимках, сделанных в больнице, в которой находился Бадри, видно, что его рука и нога сломаны и зафиксированы гипсовой повязкой, повреждения также заметны на голове председателя афганского ЦБ.