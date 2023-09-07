Выборы в новых регионах впервые пройдут по законам РФ и в условиях СВО

На этих территориях голосование будет проходить с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в ходе единого дня голосования впервые будут выбирать депутатов в свои законодательные собрания по российскому избирательному законодательству, специально скорректированному для того, чтобы выборы можно было провести даже в условиях боевых действий и обстрелов.

Как и в большинстве субъектов РФ, где в этот раз состоятся выборы разного уровня, в новых регионах голосование будет проходить с 8 по 10 сентября.

Кого будут избирать

Жители новых регионов будут избирать свои законодательные собрания - Народные советы ДНР и ЛНР, Херсонскую областную думу и Законодательное собрание Запорожской области. Также проголосовать предстоит за муниципальных депутатов. Что касается глав этих субъектов РФ, то их выборы будут непрямыми - они будут избраны региональными парламентами после их формирования.

Во всех четырех регионах парламенты будут избираться исключительно по партийным спискам. В состав Народного совета ДНР входят 90 депутатов, а в ЛНР - 50. В запорожское заксобрание будут избраны 40 депутатов, в Херсонскую облдуму - 36.

Выборы в условиях военного положения

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который позволил новым регионам вводить свои особенности при проведении выборов. В первую очередь они получили возможность создавать экстерриториальные избирательные участки, то есть участки в других субъектах РФ для временно перемещенных туда жителей. Также в новых регионах граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие.

Кроме этого, теперь в законодательстве закреплен порядок, допускающий проведение выборов на территориях, где объявлено военное положение. Для этого высшее должностное лицо региона в установленные сроки должно направить в ЦИК соответствующее предложение, после чего комиссия проведет консультации с Минобороны и ФСБ. Затем Центризбирком назначает выборы.

ЦИК 15 июня принял решение о том, что выборы заксобраний и муниципальных депутатов в новых регионах пройти могут. Как сообщила тогда председатель Центризбиркома Элла Памфилова, "Минобороны РФ прислало в ЦИК письмо с рекомендациями, в каких условиях должно пройти голосование и что ЦИК должен сделать".

Кто уже проголосовал

Для жителей ДНР и Запорожской области, которые проживают в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения, с 31 августа стартовало досрочное голосование, для жителей ЛНР и Херсонской области - со 2 сентября, все четыре региона завершат этот процесс 7 сентября. Проведение досрочного голосования подразумевает работу выездных групп по адресам и на дворовых территориях. Параллельно с этим с 1 по 4 сентября в 81 субъекте РФ прошло голосование на 329 экстерриториальных участках, которые там организовали избиркомы четырех новых субъектов РФ. Более 100 аналогичных участков были созданы и в самих этих четырех субъектах Федерации избиркомами, в чьих регионах пройдут выборы различного уровня. Это дало возможность проголосовать там российским военнослужащим, а также строителям, которые работают над восстановлением разрушенной инфраструктуры. Обеспечить безопасность на экстерриториальных участках, которые были созданы в воинских частях, помогало Минобороны.

Как сообщил ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, за время голосования на экстерриториальных участках в 81 субъекте РФ "в комиссию не поступило ни одной жалобы". По его словам, "эксперимент по их созданию полностью себя оправдал".

Как будет проходить голосование

Как рассказал Булаев, для проведения голосования в четырех новых регионах было открыто более 1,9 тыс. участков, с обеспечением безопасности голосования будут помогать сотрудники МВД и Росгвардии, при этом продолжится голосование и на придомовых территориях. "Такое голосование [на придомовых территориях] минимизирует скопление людей на стационарных участках. Такой метод использовался и на референдумах [в четырех новых субъектах в 2022 году], и сейчас мы будем это использовать таким образом, чтобы у тех, кто не очень позитивно относиться ко всему, что там происходит, не было возможности ударить по большому количеству людей", - пояснил зампред ЦИК.

В преддверии голосования в новых субъектах РФ удалось сформировать региональные сегменты государственной автоматизированной системы "Выборы", которые позволят избиркомам работать в тех же условиях, что и их коллеги в остальных регионах. Также с 10 августа по 4 сентября в новых регионах прошла подача заявлений для участия в "Мобильном избирателе", который позволяет голосовать по месту пребывания, воспользоваться этим программным продуктом изъявили желание свыше 7,5 тыс. человек.

Возможность использования дистанционного электронного голосования в новых регионах на текущий момент сложно реализуема. Как на встрече с президентом России рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, это связано с техническими сложностями.

Избрание глав регионов

Согласно закону о публичной власти в регионах, если уставом субъекта РФ установлено, что высшее должностное лицо там избирается депутатами, президент России представляет трех кандидатов из кандидатур, предложенных имеющими на это право политическими партиями не позднее, чем за 20 дней до голосования в региональном парламенте. Однако если избрание главы региона и заксобрания приходятся на один год, глава государства должен представить кандидатов не ранее чем за пять дней до выборов депутатов.

Как пояснил ТАСС источник в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, в связи с тем, что в Херсонской и Запорожской областях действующих парламентов нет, кандидатуры на посты губернаторов там могут быть представлены уже после выборов.

В начале августа генсовет "Единой России" предложил президенту кандидатуры от партии на должности руководителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ими стали врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Депутаты новых созывов заксобраний должны будут провести голосования по избранию глав регионов не позднее чем через 45 дней после единого дня голосования.