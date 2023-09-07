В Запорожской области в 2024 году намерены завершить газификацию

Концепцию программы развития региона врио губернатора Евгений Балицкий представил на встрече с президентом Владимиром Путиным

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В Запорожской области планируют в 2024 году газифицировать все районы, в том числе те, в которых при Украине не было магистральных газопроводов. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Практически вся область газифицирована за исключением нескольких районов. Труба прошла как раз в том месте, между Мелитополем и Бердянском, это Приазовский район, Приморский район. Это как раз районы, которые были не до конца газифицированы в свое время. Вот поэтому теперь труба прошла здесь, и высокое давление мы имеем. Поэтому среднее и низкое [давление] нам теперь провести не проблема, это небольшие деньги. В программе, которую президент одобрил на 2023 год, на 2024 год и, соответственно, на пятилетку, в первых же пунктах стоит это, поэтому мы газификацию закончим к концу этого года вряд ли, а в следующем году точно сделаем", - сказал Балицкий.

В конце августа врио губернатора на встрече с президентом Владимиром Путиным представил главе государства концепцию программы развития Запорожской области.