Японская фирма в сфере шоу-бизнеса признала факты сексуальной эксплуатации подростков

Британская вещательная корпорация ВВС ранее выпустила документальный фильм, где выпускники агентства Johnny's рассказали о сексуальных истязаниях, которым их подвергал глава компании Джонни Китагава в обмен на организацию их карьеры

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство одного из самых успешных в Японии агентств по подготовке поп-певцов официально признало, что его основатель Джонни Китагава десятилетиями подвергал сексуальной эксплуатации подростков, мечтавших о карьере. На созванной в Токио пресс-конференции глава компании Джули Кэйко Фудзисима заявила о своей отставке. Она является племянницей Китагаве, который умер в 2019 году.

Китагава создал и курировал самые известные в стране поп-группы, включая SMAP и Arashi. Его агентство Johnny's играло ключевую роль в поиске молодых талантов и организации их карьеры.

Скандал вокруг сексуальной эксплуатации, которой Китагава подвергал подростков с 1970-х годов, разразился в начале нынешнего года. В марте британская вещательная корпорация ВВС выпустила документальный фильм, где выпускники агентства Johnny's рассказали о сексуальных истязаниях, которым их подвергал глава компании в обмен на организацию успеха на сцене.

Этот вопрос был также расследован группой экспертов ООН по правам человека, они также опросили некоторых жертв Китагавы. В ее докладе отмечалось, что их число может достигать нескольких сотен.