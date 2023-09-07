ВОЗ назвала вспышку денге в Бангладеш самой серьезной за всю историю наблюдений

По данным всемирной организации, в стране зафиксировали более 135 тыс. случаев заражения, 650 из которых оказались летальными

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка лихорадки денге в Бангладеш стала "самой серьезной" за всю историю наблюдений. Об этом сообщила газета The Straits Times со ссылкой на слова представителя организации.

По ее данным, ВОЗ насчитывает более 135 тыс. случаев заражения по всей стране, 650 из которых оказались летальными. Вспышка "оказывает огромное давление на систему здравоохранения страны", так как, несмотря на спад заболеваемости в столице, все больше случаев заболевания отмечается "в различных частях республики". В настоящий момент специалисты организации уже направлены в различные районы Бангладеш для усиления эпидемиологического надзора, повышения эффективности работы медицинских центров и налаживания взаимодействия с местными органами управления. Ученые связывают вспышку заболеваемости денге не только в Бангладеш, но и в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Америке, с общим потеплением климата.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно, но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.