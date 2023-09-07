Вылет двух самолетов из Челябинска в Москву задержали почти на семь часов

Рейсы обслуживали авиакомпании S7 и "Глобус"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Рейсы из Челябинска в Москву авиакомпаний S7 ("Сибирь") и "Глобус" задержали на 6 часов 45 минут в аэропорту отправления, следует из информации на онлайн-табло.

"Рейс номер XT 1142 сообщением Челябинск - Москва [должен был отправиться] по расписанию в 06:50 (04:50 мск). Расчетное время: 14:35 (12:35 мск - прим. ТАСС). <…> Рейс номер S7 1142 сообщением Челябинск - Москва [должен был отправиться] по расписанию в 06:50 (04:50 мск). Расчетное время: 14:35 (12:35 мск)", - указано на онлайн-табло.